Курсовая Анализ финан.-хозяйственной деaятельности

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок205 просмотров
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Курсовая есть написаная,но по другому предприятию,нужно тока поменять цифры и графики.

срок 29.09

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)