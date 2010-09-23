Курсовая Анализ финан.-хозяйственной деaятельности

Необходимо выполнить курсовую по психологии Срок больше месяца Пользуясь методическими материалами (методика Прихожан А. М.) провести исследование и подготовить отчет по форме. Подробно все описано во вложении - смотрите там методические указания к курсовой Коррективы по замечаниям преподавателя - ...