Курсовая по психологии: теория и практика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок206 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую по психологии

Срок больше месяца

Пользуясь методическими материалами (методика Прихожан А. М.) провести исследование и подготовить отчет по форме.

Подробно все описано во вложении - смотрите там методические указания к курсовой

Коррективы по замечаниям преподавателя - обязательны!

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13 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад