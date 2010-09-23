Курсовая по психологии: теория и практика

Дипломная работа. сеть ресторанов и кафе,баров находящихся на территории Аквапарка. вот хотелось бы увидеть бизнес-план по перереконструкции боулинг -центра Трюм,в ресторан для определённого слоя населения,т.е. молодёжи,или кому за 30 лет. вообщем подробный экономический эфект,инвестиции в это ...
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Необходимо выполнить курсовую по психологии
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Пользуясь методическими материалами (методика Прихожан А. М.) провести исследование и подготовить отчет по форме.
Подробно все описано во вложении - смотрите там методические указания к курсовой
Коррективы по замечаниям преподавателя - обязательны!
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