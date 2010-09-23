Курсовая по психологии: теория и практика

Необходимо выполнить курсовую по психологии

Срок больше месяца

Пользуясь методическими материалами (методика Прихожан А. М.) провести исследование и подготовить отчет по форме.

Подробно все описано во вложении - смотрите там методические указания к курсовой

Коррективы по замечаниям преподавателя - обязательны!

Указывайте реальную цену для данной работы, что немаловажно для выбора исполнителя