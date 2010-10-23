Диплом бизнес план

Дипломная работа.

сеть ресторанов и кафе,баров находящихся на территории Аквапарка. вот хотелось бы увидеть бизнес-план по перереконструкции боулинг -центра Трюм,в ресторан для определённого слоя населения,т.е. молодёжи,или кому за 30 лет. вообщем подробный экономический эфект,инвестиции в это производство,расчёты,и т.п. расширенный. и также презентацию с графиками и если можно с текстом

срок до 25.10