Диплом бизнес план

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Дипломная работа.

сеть ресторанов и кафе,баров находящихся на территории Аквапарка. вот хотелось бы увидеть бизнес-план по перереконструкции боулинг -центра Трюм,в ресторан для определённого слоя населения,т.е. молодёжи,или кому за 30 лет. вообщем подробный экономический эфект,инвестиции в это производство,расчёты,и т.п. расширенный. и также презентацию с графиками и если можно с текстом

срок до 25.10

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$180
10 дней
Снова Марина сделала отличную работу. даже раньше оговоренного срока. Спасибо огромное!
Очень довольна сотрудничеством с Татьяной. Всегда на связи, готова в любой момент обсудить все вопросы, и очень своевременная оплата! Продолжаем сотрудничество!