Расчётная работа (фин. анализ)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки187 просмотров
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Это расчетная работа из 5 пунктов (стр.7-8 методички). далее в методичке разбираются все пункты подробно. пункт 5 делается, если надо, пункты 1-4 обязательны.

предприятие любое на Ваш выбор, но Красноярского края.

темы нет.. вся работа что-то типа финансового анализа по предприятию с рекомендациями управленческих решений, исходя из итогов анализа.

нужно оценить стоимость

приложить использованный баланс обязательно, предприятие любое Красноярского края

срок 26 сентября

13 лет назад
sdalnaura
Роман 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
okulenak
Алексей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$25
2 дня