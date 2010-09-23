Расчётная работа (фин. анализ)

Это расчетная работа из 5 пунктов (стр.7-8 методички). далее в методичке разбираются все пункты подробно. пункт 5 делается, если надо, пункты 1-4 обязательны.

предприятие любое на Ваш выбор, но Красноярского края.

темы нет.. вся работа что-то типа финансового анализа по предприятию с рекомендациями управленческих решений, исходя из итогов анализа.

нужно оценить стоимость

приложить использованный баланс обязательно, предприятие любое Красноярского края

срок 26 сентября