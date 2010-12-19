Диплом маркетинг

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Тема ВКР: Разработка маркетинговой программы развития туристической фирмы «Енисей – Тур».(Красноярск)

Примерный план.

Содержание

Введение

1. Специфика маркетинга в сфере туризма

1.1. Особенности маркетинга услуг туризма

1.2. Комплекс маркетинга туристских услуг

1.3. Использование современных технологий в маркетинге туристских улуг

2. Анализ маркетинговой деятельности в туристической фирме «Енисей – Тур»

2.1. Общая характеристика деятельности туристической фирмы «Енисей-Тур»

2.2. Элементы маркетинговой деятельности, используемые в туристической фирме «Енисей – Тур»

2.3. Принципы управления маркетингом в фирме «Енисей – Тур»

3. Разработка маркетинговой программы развития фирмы «Енисей – Тур»

3.1. Пути совершенствования маркетинговой деятельности в туристической фирме «Енисей – Тур»

3.2. Маркетинговая программа развития фирмы «Енисей – Тур»

3.3. Эффективность маркетинговой программы развития фирмы «Енисей – Тур»

Заключение

Библиографический список

Приложение

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
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Выбранный исполнитель
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$150
10 дней
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