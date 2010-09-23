Формирование представлений о пространстве у умственно отсталых младших школьников на уроках по ознакомлению с окружающим миром.Приблизительно 70-80 страниц. Сдача в декабре. Первая глава нужна уже скоро.
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Курсовая
Дисциплина:"Декоративное древоводство"
Без темы,объёма по страницам нет.
срок до начала октября!
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