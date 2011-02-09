Дипломная работа по олигофренопедагогике

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок308 просмотров
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Формирование представлений о пространстве у умственно отсталых младших школьников на уроках по ознакомлению с окружающим миром.Приблизительно 70-80 страниц. Сдача в декабре. Первая глава нужна уже скоро.

13 лет назад
Dunezka
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$200
21 день
Спасибо Марине за качественную дипломную работу по олигофренопедагогике. Защита прошла на "отлично"!!!!! Рекомендую!
Хороший заказчик!