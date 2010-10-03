Курсовая ТГУ-водоснабжение

Это расчетная работа из 5 пунктов (стр.7-8 методички). далее в методичке разбираются все пункты подробно. пункт 5 делается, если надо, пункты 1-4 обязательны. предприятие любое на Ваш выбор, но Красноярского края. темы нет.. вся работа что-то ...