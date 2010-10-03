Курсовая ТГУ-водоснабжение

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка129 просмотров
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В методичке сказано о чертежах, их надо делать в программе - Autocad в формате А1

Вид работы: курсовая работа.

Дисциплина: ТГУ.

Тема: Водоснабжение и водоотведение здания.

Требования к оформлению: СТРОГО ПО МЕТОДИЧКЕ

Требования к антиплагиату: не менее 50%.

Срок сдачи: 3.10.2010г. не позднее 24.00.

методу вышлем на почту, весит 11 мегабайт

13 лет назад
sdalnaura
Роман 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)