Курсовая, психология

$50
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Тема: особенности психологического консультирования пр работе на телефоне доверия

30-35 страниц, практическая часть.

есть методичка.

Сроки 8 дней.

13 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
Onli-ok
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$1
2 дня
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$35
5 дней
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