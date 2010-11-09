Курсовая, психология

В методичке сказано о чертежах, их надо делать в программе - Autocad в формате А1 Вид работы: курсовая работа. Дисциплина: ТГУ. Тема: Водоснабжение и водоотведение здания. Требования к оформлению: СТРОГО ПО МЕТОДИЧКЕ Требования к антиплагиату: не менее 50%. Срок сдачи: 3.10.2010г. ...
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Тема: особенности психологического консультирования пр работе на телефоне доверия
30-35 страниц, практическая часть.
есть методичка.
Сроки 8 дней.
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