Курсовая работа по бух. фин. учёту

В методичке сказано о чертежах, их надо делать в программе - Autocad в формате А1 Вид работы: курсовая работа. Дисциплина: ТГУ. Тема: Водоснабжение и водоотведение здания. Требования к оформлению: СТРОГО ПО МЕТОДИЧКЕ Требования к антиплагиату: не менее 50%. Срок сдачи: 3.10.2010г. ...