Доработать диплом, подогнать его под методичку

Доработать дипломный проект на тему "Разработка системы защиты базы данных", подогнать его под методичку. Сам диплом фактически готов, но выполнен не по методичке, по методичке надо будет дописать тексты, добавить несколько схем.

Немного доработать структуру предприятия (добавить в описание и структуру филиал в другом городе).

Добавить в проектную часть текст (информацию предоставлю).

Сделать необходимо достаточно быстро максимум 3-4 дня.