Доработать диплом, подогнать его под методичку

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки186 просмотров
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Доработать дипломный проект на тему "Разработка системы защиты базы данных", подогнать его под методичку. Сам диплом фактически готов, но выполнен не по методичке, по методичке надо будет дописать тексты, добавить несколько схем.

Немного доработать структуру предприятия (добавить в описание и структуру филиал в другом городе).

Добавить в проектную часть текст (информацию предоставлю).

Сделать необходимо достаточно быстро максимум 3-4 дня.

13 лет назад
studioproff
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$66
2 дня
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