Отчет по менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка149 просмотров
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срок 01.10

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Irsana
Ирина 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена в срок.
Изначально отзыв был отрицательный - конфликт решен по обоюдному согласию.