Отчет по менеджменту

Тема выбирается на выбор состоит из 3-х глав 1- теоретическая 2- аналитическая 3- практическая объем 30-35 стр.
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Нужно сделать мини-отчет 5-7 страниц.
проанализировать одну из систем мероприятий
срок 01.10
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