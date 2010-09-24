Курсовая по ДКБ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Тема выбирается на выбор

состоит из 3-х глав

1- теоретическая

2- аналитическая

3- практическая

объем 30-35 стр.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)