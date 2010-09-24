Курсовая по земельному праву

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Тема: земельный налог:уплата, льготы, использование поступивщих вв иде налога средств

объем 30-35 страниц. ссылки обязательны.

срок 03.10

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней