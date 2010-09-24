Курсовая работа по маркетингу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема исследование потребителей на товарном рынке хлебобулочных изделий г.Красноярска

срок до 02.10

План

Введение

1. Методические основы исследования потребителей на товарном рынке

1.1. Поведение потребителей: общая характеристика факторов и процессов потребительских решений

1.2. Направления и методы исследования потребителей

1.3. Источники и потоки информации, используемой в процессе исследования потребителей на товарном рынке

2. Исследование факторов, определяющих потребительский выбор на товарном рынке

2.1. Анализ тенденций потребления на товарном рынке

2.2. Исследование внешних факторов поведения потребителей на товарном рынке

2.3. Исследование внутренних факторов поведения потребителей на товарном рынке

3. Исследование процесса потребительских решений на товарном рынке

3.1. Анализ структуры потребительских предпочтений на товарном рынке

3.2. Характеристика этапов процесса потребительских решений на товарном рынке

3.3. Типологизация потребителей как основание для позиционирования продукции на товарном рынке

Заключение

Библиографический список

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Ирина взяла за каз и по личным обстоятельствам не смогла выполнить дданный заказ.