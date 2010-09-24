Дипломный проект менеджмент

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Тема:Мероприятия по повышению культуры обслуживание клиентов

состоит из 6 глав

теоретическая

аналитическая

проектная

экономическая

технологическая

БЖД

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$150
10 дней