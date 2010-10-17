Доработка курсовой работы Кадровая политика

$17
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка121 просмотр
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Доработка:Курсовая КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Оформление работы строго по методичке.

Необходимо выполнить часть курсовой работы

Объем 20-25 страниц.

Методичка и план работы прилагается.

заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 27.09.2010 до 02 часов ночи МСК.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

Планируемый бюджет работы 500 руб.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Irsana
Ирина 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$17
2 дня
Свое сотрудничество с Ириной продолжил по второму проекту и вновь все сделано качественно! Проект был первоначально "горящим" и надо было сделать нечто, точно не известное ни клиенту, ни мне, как связующему звену между клиентом и специалистом! Когда клиент пришел после показа работы с просьбой о доработке и эта доработка больше походила на новую работу я ужаснулся, что сейчас Ирина мне скажет, что это не было первоначально и поэтому это будет уже работа за отдельную плату, в чем, конечно была бы права! Но здесь, Ирина проявила свои лучшие качества ответственного специалиста, старающегося всячески помочь заказчику в моем лице и все исправления сделала оперативно и с хорошим качеством!!!!Это и есть высокий уровень доброжелательности и ответственности специалиста!!!! Рекомендую всем брать пример с Ирины! Резюме следующее: специалист надежный, ответственный и заинтересованный в долгосрочном сотрудничестве с клиентом! Рекомендую сотрудничать с ней хорошим заказчикам! Моя благодарность ей за ее надежность, компетентность и профессионализм!!!! Ставлю 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Не перестаю восхищаться данным заказчиком. Грамотный, корректный, внимательный специалист. Все задания ставятся очень конкретно, что облегчает работу. Оплата в срок. Всем рекомендую его как надежного и грамотного заказчика.
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