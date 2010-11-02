Курсовая документирование управленческих процессов

Тема исследование потребителей на товарном рынке хлебобулочных изделий г.Красноярска срок до 02.10 План Введение 1. Методические основы исследования потребителей на товарном рынке 1.1. Поведение потребителей: общая характеристика факторов и процессов потребительских решений 1.2. Направления и методы исследования потребителей 1.3. Источники и потоки ...