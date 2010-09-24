Диплом (Мотивация)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт14 заявок224 просмотра
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Предмет: Государственное и муниципальное управление

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Особенности мотивации деятельности персонала в региональной системе управления

Объём работы: 70-90 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 15-20 дней

план работы: нужен

13 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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