Требуются 2 отчета по ознакомительной практике

Мои рекомендации Константину как заказчику, четко определяющему круг задач, и приятному в общении человеку. Вопросы оплаты решаются индивидуально, однако ввиду возникающих обстоятельств можно не волноваться за конечный результат! Константин всегда выполняет свои обязательства, что само по себе уже является хорошей рекомендацией. Продолжаем сотрудничество!