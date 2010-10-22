Требуются 2 отчета по ознакомительной практике

$43
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок156 просмотров
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Требуются 2 отчета по ознакомительной практике

Специальность менеджмент

Объем одного отчета должен быть:20-25 страниц только текста, приложения отдельно.

срок прохождения 3 недели

Данные по предприятиям вышлю на почту специалисту.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после сдачи заказа клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.

Срок сдачи работы 30.09.2010. до 2 часов ночи МСК

Стоимость 1300 руб.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$43
4 дня
Очередной проект,выполненный Ольгой, сдан успешно и без лишних вопросов!!!! У Ольги в профайле написано:"Аси и скайпа нет, почта [email protected]" Как видно, все по делу: новомодными средствами связи не применяет, почта обычная на родном Яндексе -надежней и вернее при работе! В этом и заключается ее мастерство, конкретность и ответственность! Я бы добавил еще в информацию для Ольги:Качество и Надежность!!!! Очень радует, что Ольга конструктивна в переговорах и с пониманием относится к моим небольшим задержкам по оплате ввиду некоторых сложившихся обстоятельств!!! Ольга ----"Старожил" на этом сайте и поэтому становится спокойно, когда судьбу проекта доверяю ей! Я сравнительно недавно начал с ней сотрудничать, так как ранее все мои обращения за помощью к ней отклонялись ввиду загруженности фрилансера и только летний спад по заказам дал мне такой шанс увидеть работу лидера рейтинга "TOP 10 ФРИЛАНСЕРОВ"!!! Это действительно отличный специалист, который если берется за проект, то выполняет его в строгом соответствии с заданием и с соблюдением согласованных сроков!!! Мои лучшие пожелания!!! 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Мои рекомендации Константину как заказчику, четко определяющему круг задач, и приятному в общении человеку. Вопросы оплаты решаются индивидуально, однако ввиду возникающих обстоятельств можно не волноваться за конечный результат! Константин всегда выполняет свои обязательства, что само по себе уже является хорошей рекомендацией. Продолжаем сотрудничество!
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