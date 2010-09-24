Доклад к диплому

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Надо вставть uml диаграму классов а ткаже в основном надо говарить о практике а в об теории в скользь алгоритм необходимо начертить по госту примерный доклад есть и надо подчеркнуть руководителя

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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