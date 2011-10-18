Дипломный проект по медицине

$70
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки291 просмотр
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Дипломный проект по медицине

Объем работы 45-50- страниц

Введение,заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 30 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 20.04.2011 до 02 часов ночи МСК.

В заявке указывайте, цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
elnarach
Альбина 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$70
7 дней
Второй проект, выполненный Альбиной, оказался значительно сложней, чем ожидалось. Но специалист самоотверженно взял ситуацию под контроль и сделал великолепную работу в полном соответствии с появляющимися вводными от клиента. Всегда на связи, что особенно радовало при необходимости срочно узнать то или иное по работе! В итоге проект успешно сдан без замечаний и доработок, что для диплома происходит очень редко!!! Это и свидетельствует о большом опыте и хороших знаниях фрилансера! Все текущие вопросы в процессе работы также решались оперативно и конструктивно! Я намерен и далее предлагать Альбине новые проекты по медицинской тематике,зная ее как надежного и опытного фрилансера! Мои лучшие рекомендации!!!!!!!! Конечно 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Константин замечательный заказчик! С ним комфортно работать и общаться. Оплата своевременная. Спасибо!
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