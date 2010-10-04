Работа по криминалистике

Реферат по социологии, темы на выбор: (выбираем одну тему :)) 1. Причины и социальные последствия распада семьи 2. Особенности и проблемы молодой семьи Требования: необходимо привести статистику по теме в регионе Нижний Новгород 20 стр., не более!! Срок: 25 сентября
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Предмет: криминалистика
Тема или краткое описание работы: 3 задания: 2 теоретических и 1 практическое
Количество страниц: около 15 стр., теория по 3 стр. на каждое задание, остальные стр. на задачки
Срoк сдачи: 4.10.2010
Вид работы: Контрольная работа
Tип работы: Теоретическая с практикой
Дополнительные требования: хотелось бы около 10 сносок и список литературы
Задание прикреплено.
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