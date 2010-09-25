Развитие молодежного туризма на Кавказе.

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Разработка маршрута должна производиться в территориальных пределах Ставропольского края. Горные курорты Архыз, Домбай находятся территориально в Карачаево-Черкессии, и поэтому рассмотрены не могут быть. Очень желательно разработать маршрут в пределах городов Кавминвод - Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды, Лермонтов. По анализу местного рынка могу помочь со сбором необходимых данных. Необходимо, чтобы они были реальными, актуальными, рассматривались реальные местные турфирмы. Направление туризма "Активные выходные"

Структура:

СПЕЦИФИКА МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 20стр

1.Основные направления развития молодежного туризма в северокавказском регионе

2.Деятельность туристских фирм региона по продвижению молодежного туризма

3. Факторы, влияющие на развитие молодежного туризма на Северном Кавказе

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МОЛОДЕЖНОГО ТУРА «АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ» 30 стр.

1. Составление маршрута тура

2. Формирование программы обслуживания

3. Обоснование востребованности тура среди молодежи

ни какой воды!

Есть варианты маршрутов на выбор.

13 лет назад
Redgi
Ирина 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
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