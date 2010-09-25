Развитие молодежного туризма на Кавказе.

Дипломный проект по медицине Объем работы 45-50- страниц Введение,заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 30 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и ...
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Разработка маршрута должна производиться в территориальных пределах Ставропольского края. Горные курорты Архыз, Домбай находятся территориально в Карачаево-Черкессии, и поэтому рассмотрены не могут быть. Очень желательно разработать маршрут в пределах городов Кавминвод - Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды, Лермонтов. По анализу местного рынка могу помочь со сбором необходимых данных. Необходимо, чтобы они были реальными, актуальными, рассматривались реальные местные турфирмы. Направление туризма "Активные выходные"
Структура:
СПЕЦИФИКА МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 20стр
1.Основные направления развития молодежного туризма в северокавказском регионе
2.Деятельность туристских фирм региона по продвижению молодежного туризма
3. Факторы, влияющие на развитие молодежного туризма на Северном Кавказе
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МОЛОДЕЖНОГО ТУРА «АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ» 30 стр.
1. Составление маршрута тура
2. Формирование программы обслуживания
3. Обоснование востребованности тура среди молодежи
ни какой воды!
Есть варианты маршрутов на выбор.
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