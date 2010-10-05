Курсовой проект по бухучету

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка156 просмотров
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По каждому вопросу нужен пример с документами в приложении. Документы д.б. новыми, с последними изменениями. Пользоваться консультантом, из интернета старье не разрешают.

Срок - среда, 29 сентября

Требования к курсовой очень высокие, все доработки бесплатно

Не брать темы № № 7,8,9,11,12

13 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
NatalyaBraga
Наталья 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Первый раз работала с Натальей. Стараюсь писать отзывы после того, как работу проверит преподаватель, внесет коррективы. Очень важно, когда исполнитель не отказывается дорабатывать курсовую или реферат. Работа, написанная Натальей, сделана на профессиональном уровне. Задание выполнено согласно методичке. Хотя требования к выполнению - очень высоки, Наталья справилась. Всем рекомендую. Спасибо, продолжаем сотрудничество.
Прекрасный заказчик. Задание четкое, всегда на связи, приятна в общении. Остались только положительные эмоции. Буду рада сотрудничеству.
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