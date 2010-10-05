Курсовой проект по бухучету

Дипломный проект по медицине Объем работы 45-50- страниц Введение,заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 30 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и ...
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Требования к курсовой очень высокие, все доработки бесплатно
Не брать темы № № 7,8,9,11,12
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