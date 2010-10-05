Курсовой проект по бухучету

Первый раз работала с Натальей. Стараюсь писать отзывы после того, как работу проверит преподаватель, внесет коррективы. Очень важно, когда исполнитель не отказывается дорабатывать курсовую или реферат. Работа, написанная Натальей, сделана на профессиональном уровне. Задание выполнено согласно методичке. Хотя требования к выполнению - очень высоки, Наталья справилась. Всем рекомендую. Спасибо, продолжаем сотрудничество.