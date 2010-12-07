Дипломная работа по менеджменту организаций

$167
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок227 просмотров
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Задание в прикрепленном файле

методичку можно скачать здесь http://files.mail.ru/9PQ1R4

сдача по главам, оплата по факту выполнения WMR или Сбербанк РФ

13 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$167
30 дней
Рекомендую Елену как ответственного автора
Так получилось, что работа над проектом совпала со сложным периодом в моей личной жизни. Был момент, когда я думала, что уже не справлюсь с работой. Однако благодаря поддержке и помощи Елены проект был благополучно завершен. Спасибо вам за вашу помощь и поддержку! Продолжаем работать дальше...
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