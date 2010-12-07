Дипломная работа по менеджменту организаций

Так получилось, что работа над проектом совпала со сложным периодом в моей личной жизни. Был момент, когда я думала, что уже не справлюсь с работой. Однако благодаря поддержке и помощи Елены проект был благополучно завершен. Спасибо вам за вашу помощь и поддержку! Продолжаем работать дальше...