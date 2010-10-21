Курсовик по экономической теории

Рассчитать параметры элементов, напряжение питания, коэффициент передачи усилителя электрических сигналов, схема которого показана на рисунке. Выбрать марки транзисторов, провести моделирование устройства в системе схемотехнического моделирования Electronics Workbench, при этом исследовать амплитудно-частотную характеристику, коэффициент усиления, форму ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Темы на выбор:
Предмет и метод экономической теории.
Социально - ориентированное рыночное хозяйство.
Совместные предприятия: цели создания, формы, роль в экономике.
Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи.
Макроравновесие и денежная политика государства.
Финансовая система Российской Федерации.
Транснациональный капитал и механизм его функционирования.
Принципы и методы управления предприятием.
Система национальных счетов: ее достоинства и недостатки.
Инвестиционный комплекс и пути оптимизации его структуры.
Российская экономика и мировой рынок: история, проблемы, перспективы.
Рекомендуемая литература
Основная:
1.Экономика : принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2007.
2.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2006.
Дополнительная:
1.Экономическая теория. Учебник / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. – СПб. : ПИТЕР, 2006.
Список рекомендуемых источников
Основные:
1.Экономика : принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2007.
2.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2006.
3.Экономическая теория. Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г. П. Журавлевой - М. : ИНФРА – М, 2007. – 660 с.
4.Экономическая теория. Курс лекций / А.А. Базиков. – М. : ИНФРА – М, 2005. – 288с.
5.Курс экономики. Учебник. / Под ред. Б. А. Райзберга. – М. : ИНФРА – М, 2006. – 672 с.
Дополнительные:
1.Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.
2.Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / Дж. С. Милль. – М. : Эксмо, 2007. – 1040 с.
3.Экономическая теория. Учебник / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. – Спб. : ПИТЕР, 2006. – 544 с
4.Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Д. Риккардо. – М. : Эксмо, 2007 – 960 с.
5.Экономические гармонии. Избранное / Фредерик Бастиа. – М. : Эксмо, 2007. – 1200 с.
Работа должна быть написана и оформлена согласно правил оформления письменных работ (см. прикрепленный файл).
Так же в работе обязательны ссылки на источники. Работа в обязательном порядке должна содержать выдержки из списка литературы (оптимально 2000+ годов).
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену, сроки, и тему, которую будете раскрывать. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.
Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.
Работа должна быть "условно" уникальной (учитывайте это назначая цену). Работа будет проверяться на уникальность.
- Похожие заказы
- $15Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Здраствуйте! Нужен реферат по экономике нефтяной и газовой промышленности Тема: Любые 10 лет из истории нефтяной промышленности ( добыча, транспорт) ...нельзя брать историю отдельных компания и регионов В реферате должны присутствовать таблицы, графики и динамика технико-экономических показателей объем 15 страниц ...Завершен13 лет назад
Объем: По книге Котлера - 15 стр и Мескона - 15 стр. Ну где то к 1 декабряРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема: "Разработка бизнес-плана развития бизнеса в сфере производства на примере ... (желательно в области машиностроения)" Курс "Стратегическое управление предприятием (менеджмент)" Плана нет. В приложении методичка.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Выпускная аттестационная работа по курсу МBA "Стратегическое управление предприятием". Тема:Разработка бизнес-плана создания нового предприятия в сфере торговли (продукты питания-супермаркет,START UP)/ Срок исполнения - максимум 10.10.2010Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема работы: Маркетинговый план препарата (направление -Фарма) Предмет работы: Маркетинг Объем работы: ...Закрыт13 лет назад
"Теоретические основы информатики" (ТОИ) Срок 6 дней с момента подтверждения заказа Методичка большого объема, вышлю по почтеРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
По каждому вопросу нужен пример с документами в приложении. Документы д.б. новыми, с последними изменениями. Пользоваться консультантом, из интернета старье не разрешают. Срок - среда, 29 сентября Требования к курсовой очень высокие, все доработки бесплатно Не брать темы ...Завершен13 лет назад
- $167
Задание в прикрепленном файле методичку можно скачать здесь http://files.mail.ru/9PQ1R4 сдача по главам, оплата по факту выполнения WMR или Сбербанк РФЗавершен13 лет назад
Разработка маршрута должна производиться в территориальных пределах Ставропольского края. Горные курорты Архыз, Домбай находятся территориально в Карачаево-Черкессии, и поэтому рассмотрены не могут быть. Очень желательно разработать маршрут в пределах городов Кавминвод - Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, ...Закрыт13 лет назад