Курсовик по экономической теории

Темы на выбор:

Предмет и метод экономической теории.

Социально - ориентированное рыночное хозяйство.

Совместные предприятия: цели создания, формы, роль в экономике.

Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи.

Макроравновесие и денежная политика государства.

Финансовая система Российской Федерации.

Транснациональный капитал и механизм его функционирования.

Принципы и методы управления предприятием.

Система национальных счетов: ее достоинства и недостатки.

Инвестиционный комплекс и пути оптимизации его структуры.

Российская экономика и мировой рынок: история, проблемы, перспективы.

Рекомендуемая литература

Основная:

1.Экономика : принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2007.

2.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2006.

Дополнительная:

1.Экономическая теория. Учебник / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. – СПб. : ПИТЕР, 2006.

Список рекомендуемых источников

Основные:

1.Экономика : принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2007.

2.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2006.

3.Экономическая теория. Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г. П. Журавлевой - М. : ИНФРА – М, 2007. – 660 с.

4.Экономическая теория. Курс лекций / А.А. Базиков. – М. : ИНФРА – М, 2005. – 288с.

5.Курс экономики. Учебник. / Под ред. Б. А. Райзберга. – М. : ИНФРА – М, 2006. – 672 с.

Дополнительные:

1.Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.

2.Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / Дж. С. Милль. – М. : Эксмо, 2007. – 1040 с.

3.Экономическая теория. Учебник / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. – Спб. : ПИТЕР, 2006. – 544 с

4.Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Д. Риккардо. – М. : Эксмо, 2007 – 960 с.

5.Экономические гармонии. Избранное / Фредерик Бастиа. – М. : Эксмо, 2007. – 1200 с.

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