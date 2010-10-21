Курсовик по экономической теории

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок235 просмотров
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Темы на выбор:

Предмет и метод экономической теории.

Социально - ориентированное рыночное хозяйство.

Совместные предприятия: цели создания, формы, роль в экономике.

Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи.

Макроравновесие и денежная политика государства.

Финансовая система Российской Федерации.

Транснациональный капитал и механизм его функционирования.

Принципы и методы управления предприятием.

Система национальных счетов: ее достоинства и недостатки.

Инвестиционный комплекс и пути оптимизации его структуры.

Российская экономика и мировой рынок: история, проблемы, перспективы.

Рекомендуемая литература

Основная:

1.Экономика : принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2007.

2.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2006.

Дополнительная:

1.Экономическая теория. Учебник / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. – СПб. : ПИТЕР, 2006.

Список рекомендуемых источников

Основные:

1.Экономика : принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М. : ИНФРА-М, 2007.

2.Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 2006.

3.Экономическая теория. Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г. П. Журавлевой - М. : ИНФРА – М, 2007. – 660 с.

4.Экономическая теория. Курс лекций / А.А. Базиков. – М. : ИНФРА – М, 2005. – 288с.

5.Курс экономики. Учебник. / Под ред. Б. А. Райзберга. – М. : ИНФРА – М, 2006. – 672 с.

Дополнительные:

1.Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.

2.Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / Дж. С. Милль. – М. : Эксмо, 2007. – 1040 с.

3.Экономическая теория. Учебник / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. – Спб. : ПИТЕР, 2006. – 544 с

4.Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Д. Риккардо. – М. : Эксмо, 2007 – 960 с.

5.Экономические гармонии. Избранное / Фредерик Бастиа. – М. : Эксмо, 2007. – 1200 с.

Работа должна быть написана и оформлена согласно правил оформления письменных работ (см. прикрепленный файл).

Так же в работе обязательны ссылки на источники. Работа в обязательном порядке должна содержать выдержки из списка литературы (оптимально 2000+ годов).

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену, сроки, и тему, которую будете раскрывать. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.

Работа должна быть "условно" уникальной (учитывайте это назначая цену). Работа будет проверяться на уникальность.

13 лет назад
jumbo
Юрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$20
5 дней
Мария, как обычно справилась с заданием быстро и качественно. Всем рекомендую данного исполнителя.
Работа оплачена, и все договоренности соблюдены.