Выпускная аттестац. работа МВА

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Тема: "Разработка бизнес-плана развития бизнеса в сфере производства на примере ... (желательно в области машиностроения)"

Курс "Стратегическое управление предприятием (менеджмент)"

Плана нет.

В приложении методичка.

13 лет назад
nikolaj-1961
Николай 
62 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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