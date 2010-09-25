Выпускная аттестац. работа МВА

Дипломный проект по медицине Объем работы 45-50- страниц Введение,заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 30 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и ...
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Тема: "Разработка бизнес-плана развития бизнеса в сфере производства на примере ... (желательно в области машиностроения)"
Курс "Стратегическое управление предприятием (менеджмент)"
Плана нет.
В приложении методичка.
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