Реферат по экономике нефтяной и газовой пром-ти

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок207 просмотров
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Нужен реферат по экономике нефтяной и газовой промышленности

Тема: Любые 10 лет из истории нефтяной промышленности ( добыча, транспорт)

...нельзя брать историю отдельных компания и регионов

В реферате должны присутствовать таблицы, графики и динамика технико-экономических показателей

объем 15 страниц +/- 2-3 страницы

13 лет назад
Sten1ey
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Ирине, сделала 2 хороших реферата в очень сжатые сроки. Рекомендую
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