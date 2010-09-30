Дипломный проект по медицине Объем работы 45-50- страниц Введение,заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 30 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и ...
Реферат по экономике нефтяной и газовой пром-ти
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Нужен реферат по экономике нефтяной и газовой промышленности
Тема: Любые 10 лет из истории нефтяной промышленности ( добыча, транспорт)
...нельзя брать историю отдельных компания и регионов
В реферате должны присутствовать таблицы, графики и динамика технико-экономических показателей
объем 15 страниц +/- 2-3 страницы
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