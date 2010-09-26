Курсовая по электротехнике

Дипломный проект по медицине Объем работы 45-50- страниц Введение,заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 30 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и ...