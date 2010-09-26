Курсовая по электротехнике

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Рассчитать параметры элементов, напряжение питания, коэффициент передачи усилителя электрических сигналов, схема которого показана на рисунке. Выбрать марки транзисторов, провести моделирование устройства в системе схемотехнического моделирования Electronics Workbench, при этом исследовать амплитудно-частотную характеристику, коэффициент усиления, форму выходного сигнала. Для получения заданного частотного диапазона ввести и рассчитать частотозадающие цепи.

13 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад