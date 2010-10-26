Эссе по управлению рисками

Темы на выбор: Предмет и метод экономической теории. Социально - ориентированное рыночное хозяйство. Совместные предприятия: цели создания, формы, роль в экономике. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи. Макроравновесие и денежная политика государства. Финансовая система Российской Федерации. Транснациональный капитал и механизм ...
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Эссе на 3-5 страниц, должно отражать основные моменты. Срок утро вторника
Темы для эссе
1. Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях окружающей среды бизнеса.
2. Управление финансовыми рисками в процессе планирования деятельности предприятия.
3. Возвратный лизинг и факторинг как способы управления риском балансовой ликвидности.
4. Основные инструменты и способы управления кредитным риском, кредитный мониторинг.
5. Портфельный подход в управлении рыночными финансовыми рисками на предприятии.
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