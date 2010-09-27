Курсовая Бухгалтерский учет

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок173 просмотра
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Тема работы: Учет и документальное оформление выбытия основных средств.

Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): техникум

Предмет: Бухгалтерский учет

Объём работы в печатных страницах: до 25 листов

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13 лет назад
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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