Курсовая Бухгалтерский учет

Реферат по финансовому менеджменту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема работы: Учет и документальное оформление выбытия основных средств.
Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): техникум
Предмет: Бухгалтерский учет
Объём работы в печатных страницах: до 25 листов
жду предложений по цене и сроку.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема : "Проявление профессиональной деформации женщин-сотрудниц ОВД" есть наработки по диплому нужно доработатьРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Понятие, формы и способы защиты гражданских прав - это тема план: Введение Глава 1 1.1 1.2 Глава 2 2.1 2.2 заключенеи Список используемой литературы объем до 30 страниц. срок до 03.10Закрыт13 лет назад
Предмет: Элeктротехника и элeктроника Тема или краткое описание работы: Рaзрабoтка aнaлогового кoммутатора Количество страниц: 25 Срoк : 7 дней Вид работы: Курсовая Задание прикреплено.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $7
Эссе на 3-5 страниц, должно отражать основные моменты. Срок утро вторника. 1. Бюджетирование на основе бизнес-процессов (Activity based budgeting). 2. Бюджетирование на основе финансовой структуры. 3. ...Завершен13 лет назад
- $7
Эссе на 3-5 страниц, должно отражать основные моменты. Срок утро вторника. 1. Особенности управления финансами предприятия машиностроения. 2. Особенности управления финансами строительного предприятия. 3. Особенности управления ...Завершен13 лет назад
- $7
Эссе на 3-5 страниц, должно отражать основные моменты. Срок утро вторника Темы для эссе 1. Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях окружающей среды бизнеса. 2. Управление финансовыми рисками в ...Завершен13 лет назад
Темы на выбор: Предмет и метод экономической теории. Социально - ориентированное рыночное хозяйство. Совместные предприятия: цели создания, формы, роль в экономике. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи. Макроравновесие и денежная политика государства. Финансовая система Российской Федерации. Транснациональный капитал и механизм ...Завершен13 лет назад
- $15
Рассчитать параметры элементов, напряжение питания, коэффициент передачи усилителя электрических сигналов, схема которого показана на рисунке. Выбрать марки транзисторов, провести моделирование устройства в системе схемотехнического моделирования Electronics Workbench, при этом исследовать амплитудно-частотную характеристику, коэффициент усиления, форму ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Здраствуйте! Нужен реферат по экономике нефтяной и газовой промышленности Тема: Любые 10 лет из истории нефтяной промышленности ( добыча, транспорт) ...нельзя брать историю отдельных компания и регионов В реферате должны присутствовать таблицы, графики и динамика технико-экономических показателей объем 15 страниц ...Завершен13 лет назад