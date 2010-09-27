Реферат по гражданскому праву

Здраствуйте! Нужен реферат по экономике нефтяной и газовой промышленности Тема: Любые 10 лет из истории нефтяной промышленности ( добыча, транспорт) ...нельзя брать историю отдельных компания и регионов В реферате должны присутствовать таблицы, графики и динамика технико-экономических показателей объем 15 страниц ...