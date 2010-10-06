Эссе по планированию и бюджетированию

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок207 просмотров
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Эссе на 3-5 страниц, должно отражать основные моменты. Срок утро вторника.

1. Бюджетирование на основе бизнес-процессов (Activity based budgeting).

2. Бюджетирование на основе финансовой структуры.

3. Бюджетирование центров финансовой ответственности на основе KPI.

4. Взаимосвязь финансового планирования и финансовой стратегии организации.

5. Стратегические, тактические и оперативные бюджеты: цели и задачи, объекты бюджетирования, ключевые бюджетные показатели.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Спасибо, сотрудничеством как всегда доволен =)
С Александром приятно работать. ТЗ чёткое, всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Рекомендую!!!
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