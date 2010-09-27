Курсовая Базы данных

Тема работы: База данных "Кадры предприятия"

Вид работ: практическая часть курсовой работы (БД access)

Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): университет

Предмет: Базы данных

Объём работы в печатных страницах: ---

План работы:

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Государственное предприятие.

Словесное описание предметной области: На предприятии существует ряд подразделений.

Каждое подразделение имеет штатное расписание, в котором имеется перечень должностей.

Каждая должность имеет название, краткое название, шифр, нижнюю и верхнюю границы разрядов единой тарифной сетки (от 1 до 18). Также известно, сколько единиц каждой должности выделено подразделению.

О сотрудниках необходимо знать всю историю их перемещения – где, в каком подразделении работал сотрудник, на какой должности, какой имел разряд, дату начала и дату окончания работы. Также о сотруднике необходимо хранить личные данные: ФИО, возраст, пол, семейное положение.

Необходимо реализовать следующие запросы:

- Штатное расписание заданного подразделения –должность, разряд – нижняя, верхняя граница, количество ставок.

- Список сотрудников на заданную дату (ФИО, дата рождения), женского пола, достигших пенсионного возраста (55 лет) в текущем году по подразделениям.

- Построить диаграмму: Список сотрудников моложе 20, работающих на заданной должности на предприятии.

жду предложений по цене и срокам.