Диплом (Автоматизация)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок184 просмотра
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Вид работы: Дипломная работа

Тема: Создание автоматизированной системы управления персоналом

Объём работы: 70-90 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 20-30 дней

план работы: во вложении

13 лет назад
str_phoenix
Николай 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$220
30 дней
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