Планирование на предприятии Курсовая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вид работы: Курсовая

Объем: объем-от 25 страниц

Тема: Разработка Проекта Положения о бюджетном планировании в организации

Дополнительно: Требования указаны в методичке, необходимо выполнить работу,по составлению бюджетов организации-Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СПБ и ЛО, или аналогичной организации Федерального подчинения. Перечень необходимых бюджетов указан в методичке. (стр. 6)

Срок сдачи: 3 октября (или когда реально?)

Стоимость: ждем от вас

13 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад