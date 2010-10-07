Реферат теория вероятности

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка108 просмотров
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Требуется выполнить несколько заданий по теории вероятности. Задания вышлю на почту.

Срок - до 1 октября включительно.

Оплата - 1000 руб.

13 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$35
4 дня
Елена отлично справилась с заданием, все выполнено в срок и на самом высоком уровне. Будем продолжать сотрудничество.
Спасибо за комфортные условия сотрудничества! С удовольствием ожидаю новых проектов.