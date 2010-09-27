Логистика Курсовая

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2 курс

Логистика

Курсовая (практ.часть)

Объем: 25-30 стр.

Тема: Вариант 1

Дополнительно: Только решение четырёх задач, без теоретических вопросов.

Срок сдачи: 10 октября 2010 г.

13 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад