Реферат по финансовому менеджменту
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2 курс
Логистика
Курсовая (практ.часть)
Объем: 25-30 стр.
Тема: Вариант 1
Дополнительно: Только решение четырёх задач, без теоретических вопросов.
Срок сдачи: 10 октября 2010 г.
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