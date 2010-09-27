Доработка курсовой по автоматизации

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Сама работа в приложении

замечания:

В курсовом проекте необходимо показать

умение анализировать объект управления технологическими процессами или очисткой.

1Обосновать необходимость и уровень автоматизации

2Разработать схемы автоматизации и выбрать приборы

Курсовая работа должна включать в себя пояснительную записку содержащую следующие пункты:

1Анализ объекта управления

2Технико-экономическое обоснование автоматизации

3Проектирование систем автоматизации

4Выбор комплекса технических средств

5Эффективность автоматизации

6Выводы

7Функциональная схема автоматизации

Пояснение к пункту 3 Проектирование систем автоматизации.Включает в себя функциональную схему автоматизации

на листе А-4.Схеме присваивается название соответствуещее содержанию!!!На отдельном листе таблица

применяемых в этой схеме приборов по ГОСТ. Описание схемы состоит из описания приборов регулирования и

контроля применяемых в организации технологического процесса,также идет описание того что является

управляющим воздествием.Выбор комплекса автоматизации технических средств,выбор системы автоматических

приборов определяется назначением и характером технологической(очистной)УСТАНОВКИ и характеристикой

измеряемой среды,что определяет тип применяемых приборов их шкалу,класс точности и функциональные признаки.

срок - до 29.09!!!

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад