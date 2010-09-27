Курсовая работа (расчётная часть есть)

Клиент пишет

расчетная работа не значит только расчеты, это значит что все 4 предложенных в методичке пункта курсовой расчетные, но введение, заключение и краткую характеристику предприятия никто не отменял в курсовой и оформление тоже

добавить немного надо

введение 1-2 стр

краткая характеристика предприятия 2-3 стр

4 части расчетов по плану методички оформить с выводами по антикризисному управлению

заключение 1-2 стр

хотелось бы завтра работу увидеть до 17.00 по Москве(тоесть срок сдачи строго 28 сентября до 5 вечера)

ждём ответ, что по цене?