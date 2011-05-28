Курсовой по психологии

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки254 просмотра
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Курсовой по психологии

Объем 30 страниц.

План и рекомендации вышлю выбранному специалисту.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 07.04.2011

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sweti
48 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней
Проект был выполнен грамотно, в полном соответствии с ТЗ. Специалист показал себя как надежный и ответственный фрилансер! Мои рекомендации для клиентов по сотрудничеству с Татьяной! Надеюсь на успешное продолжение сотрудничества! Оценка 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Приятно было работать с порядочным заказчиком. Очень довольна сотрудничеством.
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