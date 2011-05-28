Предмет - управление персоналом Курсовая Тема «Применение гибких систем вознаграждения персонала – опыт, проблемы, перспективы» Введение Глава 1. Теоретическая Глава 2. Аналитическая часть на примере предприятия Глава 3. Рекомендации об улучшении работы предприятия Заключение Литература не старее 5 лет
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Курсовой по психологии
Объем 30 страниц.
План и рекомендации вышлю выбранному специалисту.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи работы до 07.04.2011
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
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