Курсовая Управление цепями поставок

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Тип работы: курсовая работа
предмет: Логистика и Управление цепями поставок
тема: "Проектирование новой системы оперативного планирвания транспортировки готовой продукции потребителям (на примере ООО ""..."")
работа содержит: теория и практика
трбования кработе: Обязательно придерживаться методическим указаниям, особой упор на расчёт экономической эффективности(ВНД, ИД, cash flow, ЧДД, ЧТС) на примере действующего предприятия г. Москвы 40
шрифт, интервал: 12; 1-1,3
кол-во источников: 20-25
сноски: подстрочные
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