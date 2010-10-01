Реферат по праву

$5
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок205 просмотров
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В ходе выполнения реферата необходимо решить 2 задачи (Российское право), которые представлены в прикрепленном файле.

Все вопросы в личку.

Срок исполнения 5 дней.

Оплата ЯД.

13 лет назад
jagga7
Галина 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
night-wolf
Дмитрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
$5
4 дня
Очень благодарна Дмитрию за выполненную на высоком уровне работу, сданную раньше срока. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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