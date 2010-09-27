Курсовая работа по предмету Управление персоналом

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Предмет - управление персоналом

Курсовая

Тема «Применение гибких систем вознаграждения персонала – опыт, проблемы, перспективы»

Введение

Глава 1. Теоретическая

Глава 2. Аналитическая часть на примере предприятия

Глава 3. Рекомендации об улучшении работы предприятия

Заключение

Литература не старее 5 лет

13 лет назад
sdalnaura
Роман 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$35
3 дня
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