Электрооборудование береговых объектов

$60
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Необходимо выполнить курсовой проект по дисциплине "Электрооборудование и автоматизация береговых объектов"

Задание 1, вариант 4, методичку вышлю на почту

Срок – 10 дней

13 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
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