Электрооборудование береговых объектов

Курсовой по психологии Объем 30 страниц. План и рекомендации вышлю выбранному специалисту. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно ...
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Необходимо выполнить курсовой проект по дисциплине "Электрооборудование и автоматизация береговых объектов"
Задание 1, вариант 4, методичку вышлю на почту
Срок – 10 дней
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