Практич.часть курсовой Организ. исполнения бюджета

Курсовой по психологии Объем 30 страниц. План и рекомендации вышлю выбранному специалисту. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно ...