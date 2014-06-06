Курсовой по психологии Объем 30 страниц. План и рекомендации вышлю выбранному специалисту. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно ...
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Тема: Павел 1. Внешняя и внутренняя политика. Требования: объем 20стр., оригинальность строго не менее 85%., в работе сноски, введение, заключение, список литературы. Срок выполнения 03.10.10 до 18.00. Жду предложений по цене.
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