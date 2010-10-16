Рефераты (укр.яз.)

Здравствуйте, нужно найти 6 тем по двум предметам. Общее количество страниц от 15 до 20, то есть каждая тема по 2-е три страницы, небольшие рефераты.

Язык: украинский.

Темы:

Культурологія

1. Ідеали античного мистецтва

2. Античність та Ренесанс: зв'язок епох

3. Античність у культурі Відродження

Релігієзнавство

1. Загальне поняття міфу та міфології

2. Класифікація міфів

3. Типи міфологічних героїв