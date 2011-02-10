Курсовой проект по ТММ (часть работы)

Снова мой новый проект был выполнен Игорем грамотно, качественно и с опережением срока!!! Вопросы только по существу темы, уточнение всех деталей, краткость и точность при общении,грамотно выполненный проект --вот визитная карточка Игоря!!! Всегда на связи, готовность прийти на помощь--вот еще несомненные лучшие качества стиля работы Игоря!!! Надежный и ответственный специалист, Мастер по технической тематике!!!! Как и раньше, опять максимальный балл по проекту!!! Сотрудничеством с Игорем очень дорожу и намерен и дальше конструктивно работать!!! Еще 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн