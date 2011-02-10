Курсовой проект по ТММ (часть работы)

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка211 просмотров
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Курсовой проект по ТММ (часть работы)

сделать только 3 раздел - синтез кулачкового механизма

Точное задание и методичку вышлю избранному специалисту(Большой объем)

Оплата работы после успешной сдачи заказа клиентом !!!!

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3 -ех месяцев.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, и Вашу почту для высылки задания.

Срок сдачи работы 08.02.2011 г до 02 часов ночи МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Igor_Taran
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Снова мой новый проект был выполнен Игорем грамотно, качественно и с опережением срока!!! Вопросы только по существу темы, уточнение всех деталей, краткость и точность при общении,грамотно выполненный проект --вот визитная карточка Игоря!!! Всегда на связи, готовность прийти на помощь--вот еще несомненные лучшие качества стиля работы Игоря!!! Надежный и ответственный специалист, Мастер по технической тематике!!!! Как и раньше, опять максимальный балл по проекту!!! Сотрудничеством с Игорем очень дорожу и намерен и дальше конструктивно работать!!! Еще 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Константин - адекватный и ответственный работодатель, с ним приятно работать. Рекомендую, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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